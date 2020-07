Děti tvořily z rozmanitých materiálů moc pěkné a nápadité výrobky. Malovaly na trika, zakládaly herbáře, malovaly na kameny, kreslily v přírodě, kreslily uhlíkem. Vyráběly dokonce v lese luky a šípy na sportovní olympiádu a nechyběla ani výroba koně nebo soviček. Účastnily se také osvobození zlého skřítka na Konopišti a navštívily i oblíbenou ParaZoo ve Vlašimi.

A to nebylo zdaleko všechno, co v průběhu týdne podnikly, ať už pěší výlety, nebo jízdu vláčkem do blízkého okolí nebo vlakem do vzdálenějšího. Společně si to všichni krásně užily, oslavily závěr zmrzlinou, diplomy a vším co k tomu patří.

V srpnu je další běh tohoto tábora a děti se můžou těšit na plno dalších překvapení, která je na táboře čekají.

Blanka Škorpová