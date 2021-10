V sobotu 2. října proběhl Den otevřených dveří základní školy. V prostorách školy byla nainstalována výstava fotografií z výstavby, života a událostí, které se udály na této škole v průběhu 50 let. Návštěvníci mohli zavzpomínat na školní léta, najít se na fotografiích, připomenout si jména spolužáků a učitelů. Projít si nově zrekonstruované učebny dílen, chemie, tělocvičny i další prostory.

/FOTOGALERIE/ V loňském roce uplynulo 50 let trvání základní školy v nově postavených Dolních Kralovicích. Covidová nařízení však neumožnovala přátelská setkání, proto celá akce byla přeložena na letošní rok.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.