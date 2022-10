„Být Čech, to kdysi byla výzva, privilegium, nejvyšší čest v zaalpské římské říši. A hrdost na to, kdo byli mí předci a kdo jsem já.“ Spisovatelka Ludmila Vaňková byla předurčena vést rozhovor přes propast času s Karlem IV. Ve svých románech zachytila život a dobu nejslavnějšího českého panovníka od jeho narození až do dne jeho smrti. (BIBLIO, duben 2015) Publikace poprvé vyšla v roce 2016 k 700 výročí narození Karla IV.

Atmosféru večera umocní fiktivní rozhovor Ludmily Vaňkové s císařem Karlem IV. a doprovod loutnové hudby z období gotiky interpreta Jindřicha Macka. Návštěvníci „Setkání s císařem“ si budou moci o přestávce zakoupit exkluzivní publikaci ve vánočním balení za výhodnou cenu přímo od nakladatelství Šulc a Švarc. V nabídce bude také nové vydání posledního svazku královské řady Vězení pro krále, kterým se uzavírá sága 21 románů o českých panovnících z rodu Přemyslovců a Lucemburků, čímž Ludmila Vaňková završila své kronikářské románové dílo.

S Ludmilou Vaňkovou, která zemřela letos 3. února, se čtenáři a obdivovatelé rozloučili v benešovské knihovně v květnu při vzpomínkovém setkání k jejím nedožitým 95. narozeninám. „Vždycky jsem zastávala názor, že vnitřní život člověka se za dobu historickou, kdy jeho vývoj už můžeme sledovat, nezměnil od nejdávnějších časů až po 19. století. A to se týká i Karla. Takový, jaký byl, by byl i dnes. S límečkem s kravatou a v limuzíně místo na koni. Škoda. Slušelo by mu to a Evropě též.“ Ludmila Vaňková (v úvodu knihy Karel IV. Otec vlasti).

Autor: Martina Faturová