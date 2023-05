/FOTOGALERIE, VIDEO/ Třetí ročník Prčického půlmratonu, který původně vznikl jako odezva na lockdown v roce 2021, zakazujíci nejednu sportovní akci, se konal v sobotu 29. dubna. Původně spíše recesistický závod začal nabývat na věhlasu, což potvrzuje i letošní počet zúčastněných a také překvapivé rekordy.

Ze třetího ročníku Prčického půlmaratonu a doprovodných běžeckých závodů. | Foto: František Vávra

Letos si krásnou trať vedoucí Krčínovou cyklostezkou s úchvatnými jarními výhledy na údolí Českého Meránu zaběhla rovná stovka seniorských běžců. Dětského závodu se zúčastnilo 70 chlapců a dívek různého věku. Obojí byl zatím rekord, neboť v prvním roce běželo pouhých 10 běžců.

Dospělí bězci si mohli vybrat délku tratě 10 km nebo 21 km a děti volily mezi 0,5 km a 2 km. Nejmladšímu běžci závodu na 10 km bylo sotva 15 let a tomu nejstaršímu 77 let. Běžci přijeli z různých koutů České republiky a zřejmě nejdál musel cestovat závodník až z Lomnice nad Popelkou. U dětí pořadatelé přivítali v cíli nejmladšího závodníka, kterému byly jen dva týdny.

Pěkné počasí umocnilo skvělou atmosféru, která na stadionu TJ Sokol Sedlec-Prčice vládla od samého rána. Startovní odpočítávání doprovázené emotivní skladbou Training Montage, známou z filmu Rocky IV ještě dokreslilo kouzlo okamžiku.

Jako první letos odstartovaly děti za mohutného aplausu všech dědečků, babiček, strýčků, tetiček adalších přihlížejích. Ti nejmenší se vezli v kočárku nebo běželi za ruku s rodiči a užívali si spoustu legrace. Ti starší to vzali sprintem na otočku a zpět a probudili v sobě, na první pohled skrytou, soutěživost. První v kategorii 0,5 km doběhl Šimon Hošek s časem 0:02:22 a jako první v závodu na 2 km doběhl Ondřej Hubáček s časem 0:08:11.

Hned po doběhu dětí odstartovali dospělí ve svých kategoriích a vyrazili společně vstříc novým kilometrům a náročnému stoupání, které je na trase čekalo.

Do cíle se vrátil nejrychlejší “desítkař” s časem 00:38:12 Aleš Pelikán. Jako nejrychlejší půlmaratonec dorazil v čase 1:17:40 Martin Pekař, který tak vytvořil nový traťový rekord. Další zajímavostí bylo, že třetí na v půlmaratonském závodě doběhl s časem 1:29:07 Jiří Pejša, který měl celou ruku v sádře, ale ani to ho od běhu neodradilo.

Jako první žena v “desítce” doběhla Kristýna Vejvodová s časem 0:48:05 a první půlmaratonistka byla Linda Palivcová, s časem 1:33:15.

Běžci si za zdolání trati vysloužili dvě hodiny skákání zdarma, diplom a jablko

Vyhlášení výsledků, které následovalo, bylo doprovázeno obrovským aplausem a uznáním nad dosaženými výsledky. Vyhlášena byla i speciální kategorie „Nejváženější účastník", kterou byl oceněn Miroslav Hrstka z Jesenice, kterému je 77 let a desítku doběhl na krásném 43. místě s časem 1:09:41.

Vítězové dostali velmi hodnotné ceny od sponzorů závodu, medaile tištěné na 3D tiskárně, tradiční putovní pohár a netradiční domácí dort s logem závodu. Do cíle doběhli všichni v pořádku, což bylo největší přání pořadatelů, kteří celou cyklostezku výborně organizátorsky zabezpečili a označili.

Během i po skončení závodu proběhlo několik náročných, ale i úsměvných situací, ze kterých pořadatelům trochu „tekly nervy”. Jedním z těch úsměvných momentů bylo, že vloni si v cíli zapoměl svoje běžecké boty Tomáš Sýkora a letos Aleš Pelikán. Tak uvidíme, který z „ptáčků” to bude příští rok. Do té doby má následná after party, která se koná vždy po skončení závodů, pojmenování „Pelikánovy boty vrací Sýkorův úder.”

Pochod Čertova podkova vedl malebnou krajinou po hřebenech Českého Meránu

Organizátoři věří, že závod byl pro spoustu přátel sportu dobrým startem do prodlouženého víkendu, jehož součástí bylo letos i tradiční stavění májky, pálení čarodějnic a Svátek práce. A i když pořadatelé berou akci jako závod, tak je to ideální možnost pro všechny, kteří si chtějí ověřit, jestli jsou schopni dané tratě dokončit.

Trasa patří k těm náročnějším s celkovým převýšením 250 metrů, které začíná už na šestém kilometru. Kompenzací všem jsou dechberoucí výhledy na rozkvetlá údolí, lesy a louky táhnoucí se podél bublajícího potůčku. O tom, jak Prčický ½Marathon „chutná“, ale i „bolí“ se lze přijít přesvědčit zase příští rok na jaře.

Andrea Sovová