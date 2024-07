Ten, kdo má rád abstrakci, jistě ocení výstavu malířky a výtvarnice Věry Urbanové v Kulturním areálu U Martina v Sázavě. Expozice je přístupná do podzimu.

Jedná se o tvorbu Věry Urbanové za poslední čtyři roky. Abstraktní, typografické a geometricko abstraktní obrazy dávají možnost návštěvníkovi zamyslet se nad tématem.

Věra Urbanová je z rodiny grafiků a výtvarníků, její výstava je doplněna obrazy jejího muže Vladimíra Urbana, dcery Kristýny Urbanové a vnuček Karolíny Urbanové a Tatiany Thiele.

Součástí je i vybudovaný ateliér umělce, kde si může návštěvník prohlédnout vybavení ateliéru a také má možnost shlédnout dokument o Vladimíru Urbanovi, který s ním natočil v roce 1978 režisér Pavel Koutecký a pojednává o spojení malířství a létání na rogalu.

Výstava se koná v kostele v Kulturním areálu U Martina v sázavské Benešovské ulici do 15. září. V pondělí až pátek je otevřeno od 13 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 17 hodin.