K fotografiím budou připraveny jednoduché popisky s názvem či druhem a nějakou zajímavostí z jejich života - víte například z kolika tisíc čoček je složeno oko vážky a jak je používá? Vernisáž se koná v Informačním a kulturním centru Sázava, Náměstí Voskovce a Wericha 280. Výstava je otevřena veřejnosti a začíná vernisáží v pátek 8.10. v 18 hodin. Fotografie budou k vidění v běžné otevírací hodiny infocentra a to až do 19. listopadu, vstup je volný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.