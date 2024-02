Sázavský tým Super Spike získal v robotické soutěži odměnu za kreativitu

/FOTO, VIDEO/ Tým Super Spike ze Sázavy se poprvé zúčastnil robotické soutěže First Lego League Challenge. Druhé regionální kolo se konalo v sobotu 24. února v budově Základní školy Antonína Čermáka v Praze. Na turnaj se sjelo 18 kolektivů, z nichž pět nejlepších postoupilo do Národního finále. To se bude konat v sobotu 23. března.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z robotické soutěže First Lego League Challenge v Praze: Super Spike team ze Sázavy. | Foto: Miroslava Ježková

Soutěž se skládala ze samotné Robot game, prezentace před porotou a hodnocení týmové spolupráce. Zástupci Sázavy získali v Robot game 200 bodů a skončili na 14. místě, což je napoprvé skvělý výsledek. Další část byla prezentace výzkumného projektu a prezentace designu robota. Sázavští představili porotě svůj animovaný videopříběh, který vytvořil pomocí umělé inteligence. Téma letošního ročníku byly zájmy a koníčky. Porotci celý tým pochválili, podpořili a udělili mu cenné rady do budoucna. Zdroj: Youtube Tým Super Spike byl při slavnostním vyhlašování výsledků odměněn za kreativitu. Cenu od zástupců společnosti Lego dostal nejen za to, že na svého robota umístil zmenšené všechny členy tak, aby měli jízdu robota takříkajíc z první ruky. Den s armádou. Vojáci se vypravili za dětmi v Jankově, vzali s sebou techniku Celý den se stal pro výpravu ze Sázavy velkým zážitkem a přínosem. Bylo to zajímavé, zábavné i poučné. Tým ve složení Josef Ježek, Jakub Ježek, Jan Štětka, Matěj Macháček, Hana Kůrková, Veronika Štěrbová a kouč Josef Ježek získal zkušenost a už teď se těší na další turnaj. Poděkování za velkou podporu patří všem rodinným příslušníkům.