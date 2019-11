/FOTOGALERIE/ Studenti Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy v Benešově oslavili v pátek 15. listopadu 30 let svobody projektovým dnem.

Studenti Střední odborné a Střední zdravotnické školy v Černoleské si připomněli, jak se žilo v Československu před rokem 1989. | Foto: Hana Kohoutová

Svoboda! Už 30 let si ji užíváme. Máme svobodu slova a volný přístup k informacím, můžeme volně měnit povolání, podnikat, cestovat, poslouchat jakékoli filmy i muziku, dělat umění, vyznávat boha, shromažďovat se a mnoho dalšího. To vše přijde už dnešním středoškolákům jako samozřejmost. Projektovým dnem 30 let svobody si studenti obou škol připomněli, že česká společnost má za sebou desítky let života v diktatuře a svobodu je třeba si chránit, abychom o ni nezodpovědným chováním nepřišli.