Děti s lampiony vešly v Poříčí nad Sázavou do pohádky

/FOTOGALERIE/ Na cestě od řeky Sázavy bylo vidět v pondělí 4. listopadu v Poříčí nad Sázavou plno světélek směrem na kopec Homolku. Nebyly to žádné bludičky ani žádný opožděný Halloween - byly to děti v doprovodu rodičů, které se těšily do známého motoristického areálu na pohádkový strašidelný večer.

Děti čekal v motoristickém areálu Poříčí nad Sázavou pohádkový strašidelný večer. | Foto: Jitka Štíchová