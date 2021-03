Útulek nabízí kromě jiných i tyto tři pejsky k adopci.

Gastonek

Jedná se o plemeno bostonský teriér, narozen 2011, kastrovaný a čipovaný. Dostal se do útulku přímo od původních majitelů z důvodu změny rodinné situace. Gastonek byl celý život na pozici milovaného a trošku rozmazlovaného psího dítěte…tuto pozici by si rád v rámci rozumných mezí zachoval. Je to přátelský a veselý pejsek. Miluje aportíky a ze zásob svého soukromého hračkářství vám předvede spoustu zábavy. Po špatné zkušenosti, kdy byl v mládí napaden psem, má s pejsky ne úplně 100% vztah. Byl zvyklý na 100% pozornost, proto na druhé psy žárlí a ze žárlivosti je schopen je napadnout. Doma by byl nejraději jedináčkem, nehodí se ani k malým dětem. Gastonek je čistotný, cely život žil v bytě. Osamotě neštěká a nedemoluje.

Ronny

Jedná se o plemeno dobrmana, narozen 22. května 2017, kastrovaný a čipovaný. Do útulku se dostal přímo od majitelů, kde vlivem špatného vedení a nedostatku podnětů a vyžití byly problémy ve vzájemném soužití. Je rochu ADHD…nesmírně aktivní, chvíli neposedí, roztržitý, jaksi nesoustředěný. Je to věcný puberťák a prdloušek. Bude potřebovat ještě mnoho práce, času a péče, pak z něho bude časem skvělý společník. Jeho páníček rozhodne nepřijde k hotovému, ale může v něm najít a vychovat skvělého psa Miluje pohyb, dlouhé procházky a je i skvělý parťák pro běh. Je vytrvalý, neúnavný. Hodí se k fyzicky zdatnému člověku, který se chce psovi maximálně věnovat a trávit s ním čas. V některých situacích, kdy neví jak se chovat může reagovat nepříjemně, z tohoto důvodu nedoporučuji do rodiny s dětmi. S pejsky nepřišel v předchozím životě vůbec do styku, nyní se tu socializaci snaží v útulku dohnat. Je to provokatér, který stále ještě hledá jak se v různých situacích chovat a učí se reagovat. Snese se s většinou psů, v novém domově by ocenil i psí parťačku většího vzrůstu. Je čistotný, o samotě nedemoluje. Je však poměrně hlučný a uštěkaný pokud se něčeho dožaduje. Vhodný do domku se zahrádkou.

Keysi

Je to říženec ovčáka a kavkazského pasteveckého psa, narozena asi 2012, kastrovaná a čipovaná. Je velice milá, ke všem lidem a dětem přátelská a vyloženě submisivní fenečka. Je poslušná, s člověkem přirozeně spolupracuje. Je velice mazlivá, za svým člověkem chodí jako ocásek a kam se hnete, je vždy při vás. Keysi je skvělá společnice, miluje i dlouhé procházky a ráda svoji novou rodinu kamkoliv doprovodí. Hodí se jako psí jedináček, případně k velkému psímu klukovi. Ve psí smečce je dominantní a v nepříliš zkušených rukou by to mohlo dělat potíže. Je relativně čistotná, vhodná spíše do domečku se zahrádkou.

V případě zájmu o adopci pejska kontaktujte prosím útulek Naděje pro čtyři packy na tel. čísle 608 277 306.

Autor: Natálie Jägrová