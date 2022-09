Rock’n’Ride láká závodníky a sportovní fanoušky. Vždyť kapacity na letošní závody jsou už skoro rozebrané. K vidění bude česká špička v SuperEnduru, celkově pak 40 jezdců. Prvenství obhajuje Matěj Škuta, dorazit by měl Matěj Skořepa, Marek Borák nebo Jonáš Kavský. Závod se uskuteční na speciální trati a za večerního osvětlení a bude součástí mistrovství České republiky.

Zaplněné startovní pole se očekává také v oblíbeném Memoriálu Jaroslava Kuklíka, který je vypsaný pro hobby jezdce. V něm se pojede systémem country cross dvojic na 120 minut. „V této kategorii už je plno, zbývá ještě opravdu jen pár míst pro profesionální jezdce nebo veterány,“ dodal za organizátory Vít Kuklík, který očekává také účast domácí motorkářské legendy. Do náročného závodu plánuje odstartovat Libor Podmol, který během srpna absolvoval dálkovou soutěž v Chorvatsku.

„Zatím však nevíme, jestli by jel sám nebo s někým ve dvojici. Pokud by jel samostatně, musel by dvě hodiny jezdit sám. Ostatní mohou ve dvojici střídat,“ dodal Kuklík. V minulém roce memoriál opanoval Marek Borák s Matějem Škutou.

Rock’n’Ride není jenom o motorkách, ale také o hudbě. V pátek dorazí kapely Keks, The Heathrow, v sobotu pak Green day tribute. DJ Akvamen pak muzikou provede SuperEnduro závodem. Bezpečnost na akci pohlídá firma Unisec.

Autor: Jiří Uhlíř