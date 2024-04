/FOTO/ Opravdu se v českých školách stále učí jako za Marie Terezie? V Muzeu Říčany se návštěvníkům otevřela nová interaktivní výstava fascinovaná přírodou a jejími tajemstvími, která nadšeně odhalují malé děti i špičkoví vědci. Expozice zároveň představuje moderní metody učení o přírodě ve školách i přímo v muzeu.

Jak vidí mravenec. Z výstavy Okna do přírody v Muzeu Říčany. | Foto: se svolením Muzea Říčany

Výstava otevírá pomyslná okna do přírody – malí i velcí návštěvníci mohou bádat a zkoumat, jak se spolu domlouvají mravenci, co dobrodružného se děje v kompostu nebo jak vypadají kameny uvnitř. Prohlédnout si mohou i skutečné poklady jako opravdový mamutí kel nebo kost srstnatého nosorožce z poslední doby ledové.

Jak ale řekla kurátorka výstavy Edita Ježková, výstavou to rozhodně nekončí. „Zážitky z výstavy návštěvníky naladí, aby vyrazili zažívat dobrodružství přímo do přírody. Připravili jsme pro ně výletní trasy v okolí Říčan s pracovními listy a originálními aktivitami přímo v terénu,“ uvedla.

Zákaz vstupu do lesa je kvůli novele zákona o myslivosti opět aktuální

Výstava se zaměřuje zejména na oblast vzdělávání o přírodě. Klade si otázku, jak učit o přírodě i jinak než z učebnice – aby to děti bavilo a z učení si odnesly maximum – a zda je to vůbec ve škole možné. Díky příkladům dobré praxe ze škol a školek v Říčanech i okolí se návštěvník může seznámit s moderními metodami výuky, jako je například badatelství, pokusy nebo učení zážitkem.

Zakládání a péče o záhony v parku, pozorování ptáků na krmítkách, výroba kostry dinosaura z přírodnin nebo simulace vlny tsunami – to je jen úzký výběr z aktivit, které děti mohou zažívat a posilovat tím svůj vztah k přírodě. Lidé mohou jen žasnout, co všechno je v učení o přírodě možné nejen v mimoškolním vzdělávání, ale i během školní výuky.

Výstavu v muzeu doprovází do června také venkovní expozice o moderních metodách výuky o přírodě, kterou zájemci uvidí na panelech před vybranými říčanskými školami a školkami. Panely jsou k nahlédnutí i ZDE.

Vodní dům v Hulicích oslavil Světový den vody. Tématem byli obojživelníci

Výstava Okna do přírody s podtitulem A jak se učí o přírodě vaše děti? je pro veřejnost přístupná až do neděle 1. září v otvírací době muzea, a to úterý až čtvrtek a sobota až neděle od 14 do 18 hodin.

Dopoledne se v prostorách výstavy konají výukové programy pro školy. Zážitkovou výuku s muzejními pedagogy využije v říčanském muzeu ročně přes deset tisíc žáků. Děti a dospělé lákají množství tematických doprovodných akcí jako odpoledne se živými netopýry, výroba mozaikových zahradních pítek pro ptáky, program o dinosaurech v geoparku, odpoledne s králíky a slepicemi na Dvorku a spousta dalších.