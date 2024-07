Festival je koncipován spíše směrem k pobavení se, a tak vstupné bylo dobrovolné. Případný výtěžek, jak sami organizátoři deklarovali, byl určen na záchranu opiček ranních.

Letos se sjelo na hudební klání celkem pět kapel. Produkci zahájila kapela Rejected, která je zařazována do škatulky progressive rock. Nicméně motto kapely je: “Neřeš styl, hlavně, aby se ti to líbilo” a v tomto duchu to z pódia sypala.

Zhruba po hodině a půl ji vystřídala alternativním rockem formace Boží muka. Pražská skupina, jejíž členové jsou z různých koutů republiky, představila směsici rocku, folku či undergroundu.

Muka Boží vystřídalo Zboží, skupina, která na poříčském festivalu není žádným nováčkem. Její punk big beat rock byl opět mistrně představen a vesele se kutálel ze stejdže.

Po Zboží bylo posluchačům nabídnuto Cokoliv! Místní kapela je v neposlední řadě také hlavní pořádatel tohoto festivalu. V době vystoupení se, dosud příjemné počasí rozhodlo tanečníky zchladit deštěm, což však lidu pod pódiem nevadilo. Rutinérsky a s úsměvem na rtu se hudebníci drželi svého rocku.

Přídavky ukončily povedené vystoupení Poříčáků a následovala příprava na světelně ohnivou šou v podání skupiny Allmara. Bohužel, při zvukovce se déšť a vítr rozjely nevídanou silou, pódium zalila voda a vypadl elektrický zdroj. Zvukaři, bedňáci a členové kapely rychle uklízeli zmáčený aparát.

Kvůli průtrži mračen festival předčasně skončil ke škodě všech. Promočeným divákům nezbylo nic jiného, než hledat útočiště v “bifé”.

I přes tuto závěrečnou anabázi stálo za to být u toho a na závěr být i zlit. Věřím, že organizátory, ani jejich podporovatele, Aautomotoklub Poříčí nad Sázavou, Obec poříčí nad Sázavou, místní dobrovolní hasiči či GravoPeak, nenapadne s tím praštit a příští rok se rock opět ponese nad závodištěm místo řevu motorů.