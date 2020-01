V kategorii starších žáků soutěžilo 12 družstev. Nejlépe se v ní dařilo dětem z Načeradce - uhrály výborných 24 bodů a zvítězily s velkým náskokem sedmi bodů. Tým tvořili: Petra Píšová, Štěpán Filip, František Jelínek a Filip Kůra.

K naší lítosti je to naposledy, kdy toto družstvo soutěží v této kategorii a v tomto složení, neboť tři už jsou deváťáci a jejich mise v této soutěži odchodem ze školy skončí! Družstvo doprovázel jejich šachový trenér Lukáš Filip. Z výsledku máme radost a děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy.

Druhou příčku obsadili šachisté ze ZŠ Týnec nad Sázavou (17 bodů) a třetí místo získaly děti ze ZŠ a MŠ Chocerady, které uhrály 16 bodů.

V Benešově si tedy děti ze školního šachového družstva ZŠ a MŠ Načeradec uhrály postup na Krajský přebor školních týmů do Neratovic, který se konal ve středu 17. prosince. Jednalo se již o daleko náročnější turnaj, kde se potkala ta nejlepší družstva z regionálních kol. Celkem tam soutěžilo 42 školních týmů, hrálo více jak 180 šachistů. V kategorii starších žáků soutěžilo 14 družstev, v mladších žácích 16 družstev a ze středních škol 12 týmů.

Naše družstvo startovalo ve stejném složení jako na regionu a z druhé startovní pozice. Kapitánka Petra Píšová zvládla svoji funkci na jedničku a i kluci - Štěpán Filip, František Jelínek i Filip Kůra - dali do hry srdíčko! Je to vynikající kolektiv, který táhne za jeden pomyslný provaz. Do hry dali vše a touha po postupu na Mistrovství České republiky je hnala kupředu. Bojovali o každý bodík.

První dvě kola nebyla tak náročná, hráli s tabulkově slabšími soupeři. Ovšem ve třetím kole jim los přisoudil za šachovnice děti z kralupského gymnázia, které byly první nasazené. Podle očekávání jsme s nimi remizovali, ale po prvních tazích to tak vůbec nevypadalo. Stále jsme byli průběžně na druhém místě. Velice nám pomohlo družstvo ZŠ a MŠ z Buštěhradu, které právě Kralupy nad Vltavou přehrálo, a my tím pádem měli zajištěn postup na Mistrovství České republiky.

Nyní už záleželo jen, ze které pozice budeme postupovat. Silné Chocerady jsme porazili 3:1 a již jmenovaný Buštěhrad v posledním 7. kole dokonce 4:0! Zvítězili jsme s velkým náskokem tří bodů. Děti uhrály krásných 24 bodů. Žádné družstvo ze všech kategorií na krajském přeboru neuhrálo tolik bodů!

Radost, která následovala, se nedá ani dost dobře popsat. Děti si splnily postupem na Mistrovství České republiky sen, a i trenér Lukáš Filip, který je doprovázel, zářil spokojeností. Je to velice pěkný úspěch a vynikající reprezentace malé venkovské základní školy, která vytváří výborné podmínky pro podporu volnočasových aktivit žáků.

Marie Filipová