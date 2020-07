Redaktoři vaří: Placky plněné brambory a sýrem

Vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Placky plněné brambory a sýrem. | Foto: Leona Fröhlichová

Leona Fröhlichová: Placky plněné brambory a sýrem Ingredience na těsto: 250 g polohrubé nebo špaldové mouky, 150 g vlažné vody, 2 lžíce přepuštěného másla, 1 lžička soli. Ingredience na náplň: vařené brambory, tvrdý sýr (například Gouda, ale není podmínkou), česnek, 3 lžíce přepuštěného másla, kari, tandoori koření. Postup: Smícháme suroviny na těsto a ručně nebo v robotu z nich vypracujeme hladké těsto. Připravíme si náplň, brambory rozmačkáme, stejně tak česnek, sýr nastrouháme. Vytvoříme hmotu - množství záleží na každém, jak chce mít placky vysoké/naplněné. Používám většinou půl až kilogram brambor. Těsto rozdělíme na osm dílů. Každý díl rozválíme, do jeho středu vložíme náplň, zabalíme jako šáteček ještě jednou přejedeme už naplněné válečkem. Opékáme z obou stran na suché pánvi, jakmile se objeví tmavá místa, jsou placky hotové.

