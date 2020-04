Redaktoři pečou: Mrkvový dort

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácností mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Mrkvový dort. | Foto: Jana Káninská

Jana Káninská, webeditorka střední Čechy: Mrkvový dort Jednoduchý hrnkový recept: Nastrouhejte na jemno asi 6 středních mrkví - 3 hrnky, 3/4 hrnku oleje rozšlehejte s 3/4 hrnku přírodního cukru, s půl lžičkou mletého zázvoru a 2 lžičkami skořice, přidejte kůru z jednoho citronu (nejlépe bio - bez postřiku) pak postupně vmíchejte 4 vejce, 2 hrnky hladké mouky, špetku soli a lžičku jedlé sody a nakonec nastrouhanou mrkev a hrnek jemně mletých vlašských ořechů. Těsto se peče na 180 stupňů asi hodinu, pak se nechá vychladnout a nahoru se dává poleva smíchaná z 250 gramů čerstvého sýra (dala jsem Lučinu s trochou zakysané smetany), 2 lžic medu a pár kapek citronu. V místní cukrárně jsme ještě koupili marcipán a vytvarovali z něj mrkvičky, které jsme pokladli na dort s rozetřenou polevou. Dort vydrží dlouho vláčný a mrkev v něm není vůbec cítit. Redaktoři vaří: Mrkvová polévka Přečíst článek › Inspirujte i vy ostatní čtenáře, pošlete na nám na e-mailovou adresu: olga.sevcikova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojujeme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty. Redaktoři vaří: Středomořská bašta aneb citronové kuře s česnekem Přečíst článek ›

Autor: Redakce