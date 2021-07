/FOTOGALERIE/ Ekvádor - pro geology, kterým je i náš čtenář z Neveklova Václav Procházka, je to země zaslíbená, jedna sopka vedle druhé. To je i prostý důvod, proč se tam vypravil. Po cestě se ještě zastavil ve Španělsku a Francii. Zápisky i fotografie z jeho putování vám budeme pravidelně přinášet jako svědectví doby i cestu za poznáním nám tak vzdáleného a neznámého světa.

Do Ekvádoru přes Španělsko a Francii. | Foto: Václav Procházka

Moje první dny v Ekvádoru

Na cestu do Jižní Ameriky jsem se chystal už od února, ale s vědomím, že možná budu muset plány změnit kvůli Covidu. Nejvíce mě zajímají Peru, Bolívie a Ekvádor. Nejméně do konce června jsou přijjatelné podmínky k cestování z těchto zemí jen do Ekvádoru. Jel jsem nejprve do Španělska (autem do Baskicka a poté už bez auta do Madridu), jednak abych trochu osvěžil mluvenou španělštinu, a také díky dobré nabídce přímých letů z Madridu. Zpočátku jsem si i dělal naděje, že bych mohl využít nějaké místní cestovní kanceláře, hlavně pro usnadnění amdinistrativy, ale zdá se, že v menších městech zanikly (včetně těch, co se ještě daly najít na internetu) a když už jsem na jednu narazil ve městě velkém, ukázalo se, že pro cizince zájezdy neorganizuje. Nezbývalo tedy, než se ponořit do online nákupů, rezervací a papírování, a ještě v den odletu podstoupit v Madridu test (osvědčení o uzdravení z Covidu nestačilo). Vlastně i ubytování v Ekvádoru jsem sháněl na poslední chvíli, a to hlavně proto, že úřady vyžadovaly vyplnění údajů o pobytu.