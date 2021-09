„Bylo moc hezké vidět, že na stupních vítězů v dětských kategoriích byl mezi nejmladšími žáky i Vojtěch Opluštil, vnuk legendárního vlašimského sportovního tahouna Sváti Opluštila,“ říká ředitelka závodu Zuzana Klímová Vaňková. „Ten koncem osmdesátých let organizoval Běh vorlinským kaňonem a Běh kolem modřínů, jejichž trasy tvoří velkou část devítikilometrové tratě a byly pro nás inspirací při přípravě Vlašimského posvícenského běhu. Sváťovi jsem symbolicky poděkovala i do mikrofonu.“

První odstartovanou kategorií byl v jednu hodinu Běh pro nejmenší, při kterém si děti do tří let za podpory rodičů doběhly pro plyšové medvídky. Čtyřletí už brali závod vážněji a někdy se smíchem, někdy s pláčem, zdolali jeden závodní okruh. Během hodiny se na startu vystřídaly všechny kategorie dětí až po mladší žáky a žákyně. Před startem se jim o rozcvičku vždy postarali trenéři z Msports, kteří měli na starosti i odpolední sportovní zábavu pro děti a soutěže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.