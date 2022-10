Přípravy v dešti i přísní rozhodčí. To byla letošní Nahorubská orba

Když se v sobotu ráno před sedmou hodinou sešli nahorubští hasiči, aby připravili na poli U sloupu nad Krchleby letošní soutěž v orbě, už pršelo. Postavení čtyř velkých stanů, příprava elektro centrál, udírny, občerstvení či vytyčení soutěžních polí se dělalo v dešti až do začátku soutěže. Všichni si přáli aby to byla jen přeháňka, ale pršelo až do půl jedenácté.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nahorubská orba 2022. | Foto: Jana Klenovcová

Pak jako by se nad nimi svatý Petr slitoval, déšť ustal a vylezlo na celý zbytek dne sluníčko. To přilákalo i poměrně dost návštěvníků, kterým pro poslech i zazpívání zahrál na heligonku Kamil Rabinák z Luhú. Dorazilo přes 20 většinou historických traktorů, z nichž 14 se zúčastnilo soutěže v orbě. Rozhodčí byli odborníci, kontrolovali hloubku orby i rovnou brázdu a nikomu nic neodpustili. Pořadí vítězů:

1.místo: Jan Šmíd - Blažim

2.místo: Lukáš Kadlec - Sedlec -Prčlce

3.místo: Petr Všetečka - Sestrouň Akce nahorubských hasičů se i přes počáteční nepřízeň počasí vydařila a už vymýšlí nějaké vylepšení pro příští 5. ročník. Jaroslav Fürbach