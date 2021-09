Kdy jste začali se Svatováclavskými slavnostmi? Jak dlouhá je to tradice?

Letos se bude konat již 26. ročník Svatováclavských slavností, takže se jedná o opravdu dlouhou tradici. Posledních pár let jsou slavnosti formou trhů, kdy je vstupné dobrovolné, takže si je mohou užít opravdu všichni.

Jak propojujete Vaší akci s legendou o blanických rytířích?

Slavnosti začínají bohoslužbou na úpatí hory Blaník. V předchozích letech byla mše u rozhledny, ale chtěli jsme, aby se mohli účastnit i lidé co se k rozhledně nedostanou, tak jsme místo konání přesunuli. Po mši se historický průvod se sv. Václavem v čele vydá z Blaníku do Louňovic pod Blaníkem. Průvod bude končit na zahradě zámku, kde sv. Václav slavnosti zahájí.

Jedná se tedy o poměrně dlouhou tradici. Máte nějaké části akce, které se každoročně vrací?

Tak už tradiční součástí našich slavností je dechovka, která bude hrát i letos. A i letos dorazí Péťův podblanický veterán klub, nově s autobusem. Navíc plánují komentované projížďky s průvodkyní. Jako každoročně se na náměstí bude konat také pouť a samozřejmě trhy s regionálními produkty. A akce bude zakončena dobrou muzikou od Sakramejdlo a Velorex Rock, a ohňovou show.

A naopak, chystáte něco nového na letošní akci?

Program je obměňován každý rok. V letošním roce je hlavní účinkující Petra Janů se skupinou Amsterdam. Programem bude provázet Lukáš Pavlásek. Také bude např. taneční vystoupení se psy, ukázka dravců, šermířské představení, skupina přátel historie Gabreta, středověká hudba Elthin, kejklíř Hubert, nebo folková kapela Načarej, která bude hrát na hřišti u pivovaru. Dále je připravena výstava JSEM SOKOL, přednáška ve včelařském muzeu, skautský stan a další hry a dílny pro děti i dospělé. Na programu a hladkém průběhu slavností se podílejí i místní spolky.

Čím se u vás budou moci návštěvníci občerstvit?

Tak například u místních skautů si mohou návštěvníci opéct buřty. Také budou stánky s palačinkami, trdelníky, sladkostmi, klobásami, pstruhy nebo třeba i nudlemi. K pití se návštěvníci mohou těšit na místní pivo Špacál, které teď vyhrálo cenu za nejlepší pivo na Vlašimské vidličce. Budeme mít také burčák a víno. Navíc obě dvě restaurace v Louňovicích budou otevřené.

Chtěli byste ještě něco dodat?

My chceme, aby si každý našel na slavnostech to svoje, a i proto máme tak pestrý program. A věříme, že si všichni to svoje opravdu najdou. My se na sobotu i na návštěvníky těšíme.

Rozhovor vedla Tereza Kubištová