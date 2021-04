První den táborů jsme se snažili napodobit obrazy slavných malířů. Detailně jsme zkoumali všechny obrazy, věnovali jsme se výrobě rekvizit, pozadí a především správnému nastavení těla či tváře na výsledné fotografii. Další dny jsme trávili venku a čerpali tak inspiraci ze všech zajímavých věcí, které jsme kolem sebe viděli. Na místní louce jsme se zaměřili na umělecký směr land art a vytvořili originální umělecká díla z přírodních materiálů. Na Koupadlech, kde jsme strávili celý čtvrteční den, jsme si vyzkoušeli impresionistickou malbu v plenéru akrylovými barvami.

Také se z nás stali streetart umělci. Vyzdobili jsme chodník před MUD pomocí vlastnoručně vyrobených šablon a křídových sprejů. V neposlední řadě jsme si vytvořili zmenšené město a s dětmi z prvního turnusu jsme natočili i krátký artový film z ulic zmenšeného městečka. Poslední den všech táborů jsme pro rodiče uspořádali velkolepou vernisáž, kterou měli v režii samotní malí umělci.

Příměstské tábory 2021

Přihlaste své děti na umělecké profesní dobrodružství. Než dojdeme k páteční slavnostní vernisáži, děti se seznámí s nejrůznějšími profesemi, které v muzeu mohou potkat a vyzkouší si, co takové profese obnáší.

Práce ve skupině, strategie, umění výběru, výroba grafiky, plakátů či pozvánek, mluvení před kamerou, vymyšlení výstavy, nebo uvádění návštěvníků do výstavních prostor. To a mnohem víc bude čekat vaše děti na příměšťáku v MUD.



1. turnus: 5. 7. – 9. 7. 2021

2. turnus: 2. 8. – 6. 8. 2021

3. turnus: 16. 8. – 20. 8. 2021



Cena: 2 500 Kč

Cena zahrnuje: Výtvarný materiál a materiál na workshopy, příspěvek na odměnu hostům, 5x teplý oběd, 10x (2x denně) bohatá svačina a pitný režim, vstupy na koupaliště, vytištění materiálů na výstavu.

Pokud přihlásíte na příměstské tábory MUD 2 a více dětí, nabízíme rodinnou slevu ve výši 200 Kč na přihlášku. Pokud by některé rodiny byly v komplikované finanční situaci, můžeme se individuálně domluvit na snížení ceny táboru. Program je vhodný pro děti od 6 do 13 let.



Online přihlášku najdete na webu mudbenesov.cz. Pro více informací volejte na telefonní číslo: 603 914 507 nebo pište na: drexlerova@mudbenesov.cz.

Autor: Tereza Drexlerová