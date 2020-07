Za jejím popisem na několik řádků, se skrývá příběh, velké partnerské i rodičovské lásky a oddanosti. Štěpán se narodil na Ukrajině s dětskou mozkovou obrnou. Ochromila jeho nohy i ruce. V dětství ve své rodné zemi prodělal tři operace, díky nímž se mu vrátila aspoň částečně pohyblivost. Jestliže je ale v Čechách dostupnost léčby a rehabilitací problematická, protože velkou část z nich pojišťovny nehradí, na Ukrajině to platí dvojnásob.

Štěpánův otec proto odjel pracovat do České republiky. Veškerý výdělek šestnáct let oddaně posílal své rodině na obživu a Štěpánovu léčbu. Maminka o syna i jeho dva sourozence pečovala po celou dobu sama. Aby co nejvíce ušetřili, partnery spojovaly jen telefonáty, dopisy a modlitby, které jim pomáhaly snášet odloučení.

V roce 2018 se rodině život přece jen malinko zjednodušil. Pracovitý otec s nejlepšími referencemi od svých zaměstnavatelů, získal české občanství. Tím se mu otevřela cesta přivézt celou svoji rodinu do nového domova.

Od roku 2018Již dva roky jsou tedy všichni konečně spolu a Štěpána zapojují na maximum do běžného života. Mladík začal po příjezdu do Čech s hipoterapií na koňském hřbetě, která mu velmi pomáhá s bolestmi zad.

Dvakrát týdně dojíždí s maminkou do Denního stacionáře v Centru sociálních služeb v blízkém Tloskově. Operace a mnohaleté každodenní cvičení s maminkou zvrátily prognózu, kterou si vyslechla po jeho narození. „ I když mmne tím strašili, ze Štěpánka se ležící, nemluvící tvor nestal. Za to denně děkuji Bohu,“ říká skromně.

Lékaři mu dávají naději, že bude moci chodit



Její syn se v současnosti při svých každodenních činnostech bez pomoci druhých neobejde. Rozumí ovšemn všemu, co se mu říká a trochu mluví. To že dokáže sám sedět, pohybuje se na vozíku a zvládne se i s oporou postavit, je pak kolosální úspěch.

Nakonec přišel i den, kdy dali lékaři rodině naději, že by Štěpán mohl začít i sám chodit. Je to ovšem podmíněno ještě intenzivnějším rehabilitováním.

Mladík je odhodlaný cvičit do úmoru, v cestě za úspěchem mu ale stojí bariéra jménem finance. Štěpánovi doposud nejvíce pomohly intenzivní rehabilitace na Neurorehabilitační klinice AXON. Aby se ale dostavily trvalejší pokroky, je důležité je opakovat. Série, kterou by teď potřeboval absolvovat, stojí 508 000 Kč a pojišťovna nici nehradí. Částka, je pro rodinu, ve které od narození Štěpána pracuje pouze tatínek, nad jejíich možnosti.

V tuto chvíli vstupuje na scénu sousedka Renata Vávrová. Stala se Štěpánovou patronkou a na její popud rodina nesměle požádala o pomoc Patrona dětío pomoc Patrona dětí. Zde mu mohou lidé na rehabilitační pobyt přispět: https://patrondeti.cz/pribeh/aby-mohl-stepan-s-dmo-poradne-rehabilitovat. Letos v červnu oslavil statečný, pokorný usměvavý Štěpán, své osmnácté narozeniny. Rodiče, sourozenci i všichni jeho přátelé se za něj modlí, aby konečně udělal své první kroky. Štěpánovi vrstevníci mívají v tomto věku do budoucna spoustu velkých plánů. On sám si přeje nejvíc to, aby mohl s kytičkou, kterou natrhá mamince jako poděkování za všechnu péči, dojít po svých sám.

O Patronovi dětí

Patron dětí je online charitativní projekt založený Nadací Sirius, který pomáhá rodinám s nezletilými dětmi se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Od svého vzniku v roce 2017 podpořil více než 2 700 dětských příběhů, na které se složilo téměř 19 7500 lidí částkou převyšující 34. miliónu korun. Čísla se každý den zvyšují. Najdete je stejně jako důkazy ve formě splněných příběhů ZDE

Zásadní úlohu má oddělení risku, které žádosti velmi důkladně a pečlivě prověřuje. Dárci si tak mohou být jisti, že jejich dary pomáhají jen tam, kde je to opravdu potřeba. Prověřováni jsou nejen žadatelé a Patroni, ale i samotní dodavatelé darů. Příběhy dětí, které potřebují pomoc, jsou v Patronovi dětí schvalovány a zveřejňovány každý den.

Jakmile je vypsaná cílová částka naplněna, pořídí za ni Patron dětí věcný dar nebo službu, na kterou se dárci malými (třeba i pouhou stokorunou) i většími částkami skládali. Rodina tedy nezískává peníze, ale dar, o který požádala. Na pomoc konkrétnímu dítěti jde přitom 100 procent vybraných prostředků. Provoz projektu je plně hrazen Nadací Sirius.

V současné době poskytuje Patron dětí rovněž mimořádnou pomoc rodinám s dětmi do 18 let, které jsou zasaženy koronavirovou krizí.

Denisa Prošková