Adventu předchází ve Smilkově tradičně zdobení věnců. Nechte se inspirovat

Za MINT Marketem stojí parta lidí, kteří eventy pořádají přes dvanáct let. V současné době ho úspěšně provozují od Ostravy až po Plzeň, přičemž počet nových lokalit neustále roste. Trhy jsou známé svou přátelskou uvolněnou atmosférou a širokým sortimentem originální ho zboží, většinou ruční nebo řemeslné výroby, s vysokým zastoupením současných trendů, jako jsou například fair-trade, eko, bio, zero waste nebo upcycled. Návštěvníci často ocení osobní přístup a přímý kontakt s výrobci. Designeři zase rádi využijí příležitosti prezentovat svoje výrobky širokému publiku, aniž by tomu museli věnovat všechen svůj čas nebo prostředky. "Podpora malých a lokálních značek je od samého začátku jednou ze základních myšlenek našeho projektu", dodává principálka Lenka Šašková.

Autor: Martin Rozbroj