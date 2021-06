Touláte se jen tak ulicemi a přemýšlíte, jak asi vypadaly za časů vašich předků? Díky projektu thennow.cz můžete již dnes srovnat známá místa s jejích historickou podobou zvěčněnou tehdejší fotografickou technikou. Projekt navrhl náš čtenář František Brýl z Vlašimi v rámci své bakalářské práce.

Vlašim, odzbrojování německé armády v květnu 1945. | Foto: thennow.cz

O autorovi projektu thennow.cz

Jmenuji se František Brýl a pocházím z města Vlašim, které leží nedaleko Benešova ve Středočeském kraji. Je mi 23 let a studuji na fakultě informačních technologií na Univerzitě Pardubice. Projekt thennow.cz jsem začal zamýšlet na konci roku 2020 jako možné téma mé bakalářské práce. Mezi mé koníčky bezpochyby patří historie a cestování. Rád objevuji nová místa, přičemž si často kladu otázku: „Jak to tady asi vypadalo před 100 lety?“ Věřím, že si tuto otázku nepokládám na cestách pouze já, ale i mnoho dalších lidí. Rozhodl jsem se proto k realizaci mé myšlenky spojení historie se současností ve fotografii prostřednictvím tohoto projektu. Byl bych rád, aby aplikace sloužila nejen vášnivým cestovatelům, kteří rádi zjišťují minulost objevovaných míst, ale i běžným lidem, kteří by rádi poznali historii svého okolí.