Myslím, že v blízkém okolí opravdu není třeba Zajíčka představovat. V Zaječicích fungujeme už třináct let a naší školkou a školou už za tu dobu prošly desítky dětí. Mimo to pořádáme o letních prázdninách velmi oblíbené příměstské tábory, které navštíví za léto až 200 dětí i ze širšího okolí, z nichž se většina pravidelně vrací. Za tu dobu se z malých školkáčků a školáků už stali světaznalí puberťáci a musím říci, že cítíme dojetí i hrdost, když je sledujeme v jejich další cestě. Když si za námi jen tak přijdou na návštěvu popovídat nebo se aktivně zapojí do organizace Zajíčka např. jako brigádníci nebo praktikanti na táborech.

Dobře, představovat tedy není potřeba. Tak spíše – co je u Vás nového?

Před dvěma lety jsme nově otevřeli kromě stávající školky a prvního stupně školy také druhý stupeň. Vlastně podobně jako tomu bylo před lety, kdy jsme se školou vůbec začínali. Když děti dospějí do věku přechodu na další stupeň, vznikne potřeba a zájem jak ze strany dětí, tak ze strany rodičů ve zvoleném přístupu ke vzdělávání pokračovat.

V čem tedy Váš přístup ke vzdělávání spočívá? V čem je odlišný?

Asi bude těžké to vystihnout jen v pár slovech. Ale jako první bych zdůraznila to, že se snažíme na každé dítě dívat jako na jedinečného člověka. V otázce zaznělo slovo odlišný. To jaksi evokuje fakt, že se někdo liší od někoho jiného. Od většiny, od průměru, od nějaké normy? Vlastně nevíme, ale jako by s tím byl spojen strach a obavy – je to vůbec v pořádku se lišit? Mnohem raději používáme slovo jedinečnost. Věříme, že každý z nás je nadán a vybaven do svého života přesně tím, co potřebuje. Že v každém z nás dříme obrovský potenciál. Když si právě dovolíme ho plně využít, nepodlehnout strachům a obavám, ale zkrátka být sám sebou, můžeme život prožít naplno a s radostí. A v tom právě cítíme náš úkol – nás dospělých, které provází děti v jejich vzdělávacím procesu – objevit a pomoci rozvinout potenciál každého dítěte.

Jak toho v praxi dosahujete? Co konkrétně pro to děláte?

Inspirujeme se inovativními formami výuky a zahraničními vzdělávacími systémy. Výuka je pestrá, s řadou názorných pomůcek a využitím moderních technologií. Je také praktická, hodně vyrážíme na exkurze, návštěvy muzeí apod. V rámci projektové výuky klademe důraz na rozvoj kompetencí – týmovou spolupráci, komunikaci, organizaci práce, přemýšlení v souvislostech, vyhledávání informací, prezentování výstupů atd. V příštím školním roce plánujeme zapojení rodilého mluvčího přímo do projektové výuky. Samozřejmě toto vše by nebylo možné bez skvělého týmu, který za tím vším stojí. Jsem vděčná a upřímně obdivuji nasazení celého týmu, nápady, se kterými členové našeho týmu přicházejí, a projekty, které díky tomu vznikají.

Můžete nějaký projekt zmínit?

Ráda. Aktuálně se například rodí projekt mezigeneračního propojení, zahrnující možnou spolupráci s Domem pro seniory v Pyšelích, v rámci kterého by například probíhaly společné výtvarné dílničky dětí a seniorů a řada dalších aktivit. Nebo například nedávné zapojení do Kampaně obyčejného hrdinství v rámci mezinárodního programu, s úžasnými nápady, jak přispět k ochraně životního prostředí a šetrnějšímu chování vůči svému okolí.

A otázka na závěr. Jaké máte plány do budoucna?

Nyní se Zajíček dostává do fáze, kdy svými potřebami přerůstá možnosti dosavadních prostor, a postupně začne vstupovat do nové životní etapy s názvem ZAYA. Aktivně se poohlížíme po nových prostorách, ve kterých bychom rádi realizovali naši vizi – stát se ve zdejší posázavské oblasti jedinečným centrem poskytujícím možnosti rozvoje v souladu s nastavenými hodnotami. Srdečně zveme a vítáme všechny, které naše hodnoty a vize oslovují, k návštěvě našeho centra. Těšíme se na setkání!

Rozhovor vedla Tereza Tlamsová

Více o centru Zajíček se dozvíte ZDE.