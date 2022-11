Životní příběh i scénky Felixe Holzmanna. To je nová kniha Davida Šíra

Herec a scénárista David Šír přijel představit do Bystřice do divadla U Jelena svou knihu Felix Holzmann 100 + 1 let humoru, která vznikla ke 101. výročí narození tohoto fenomenálního komika. Jako pokračovatel Felixe Holzmanna má jako jediný práva na interpretaci her této komediální legendy. Nikdy se neviděli naživo, přesto o něm nedávno napsal knihu, která obsahuje jeho životní příběh a doslovně přepsané scénky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

David Šír představil v divadle U Jelena svou knihu Felix Holzmann 100 + 1 let humoru. | Foto: Vendula Šípková

Svou besedu okořenil o již notoricky známé vystoupení „Včera dnes a zítra“ nebo „Akvárium“. O smích nebyla nouze. V nejbližší době se můžete těšit na tyto akce:

17. 11. od 16 h – Slavnostní otevření Turistického a informačního centra, kavárny Kafíčko a Muzea loutek v Bystřici

26. 11. 2022 od 15 h – Rozsvícení vánočního stromu v Bystřici

27. 11. 2022 od 17 h – Adventní koncert skupiny Melissa v kostele sv. Šimona a Judy v Bystřici Vendula Šípková #clanek|7141496# #clanek|7081109#