"Létali jsme jako ptáci v povětří", pochvalovaly si děti z mateřinky MiniSvět

/FOTOGALERIE/ To byl opravdu velký zážitek. Předškoláci z Mrače létali na dronu kolem své mateřinky MiniSvět jako ptáci v povětří. Dozvěděli se také co je dron, jak létá, jak se ovládá to a další zajímavosti. Díky nejmodernější technice se děti dronem také proletěly jakoby seděly uvnitř stroje.