Koncert uvedla ředitelka Rytmusu Střední Čechy Pavla Fleischhansová spolu s Kateřinou Kukurovou, která o organizaci říká: „Díky podpoře asistentek z Rytmusu teď dokážu sama dojet vlakem do Prahy i do Říčan, kde mám práci. Taky jsem se naučila fotografovat a to mě moc baví!“.