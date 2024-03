Biatlon na sněhu prý umí každý. Závodníci v Poříčí si ho proto zkusili na blátě

/FOTOGALERIE/ Pátý ročník MS (místní soutěže) v biatlonu na blátě se konal v sobotu 2. března na autokrosové trati v areálu Na Homolce v Poříčí nad Sázavou. Znovu to byla parádní podívaná. Organizátoři se do poslední chvíle obávali, aby se nezhoršilo počasí, což v jejich případě znamená, aby nenasněžilo. Ale vločky naštěstí nenapadly, a tak se závod s mottem „Na sněhu to umí každý…“ mohl uskutečnit v plné parádě.

Z pátého ročníku MS (místní soutěže) v biatlonu na blátě na autokrosové trati v Poříčí nad Sázavou. | Foto: Pavel Houška

Rozbahněná trať prověřila všechny účastníky, kteří se vydali na běžkách vstříc netradičnímu dobrodružství, na které se jen tak nezapomene. A bylo jich celkem sedmnáct: osm mužů, stejný počet žen a jeden junior. V každém kole museli kromě nástrah trati zvládnout další dovednost v podobě hodu míčkem na terč či střelbu ze vzduchovky, ale všichni se s tím popasovali na jedničku. Někteří účastníci navíc vyrazili na trať v kostýmech, aby podtrhli myšlenku celé akce: na chvilku vypnout, oprostit se od starostí všedních dnů a parádně se odreagovat. A v neposlední řadě udělat i něco pro svoje tělo. Autokros na Homolce nabídl dravou jízdu mládí i vybroušený styl veteránů Do závodu šli všichni dokonale protaženi díky rozcvičce profesionální cvičitelky Renaty z Fit Klubu a pak už se mohlo začít bojovat. Punc kvality dodal atmosféře závodu místní populární komentátor Josef Limon, takže to byla skutečně velká show. A užili si ji i fanoušci, kteří na Homolku dorazili a pro které bylo připraveno občerstvení. V cíli čekaly na závodníky pamětní diplomy i medaile (vítězové byli totiž úplně všichni), nejlepší v každé kategorii navíc obdrželi poháry a věcné ceny. Pro pořádek se musí uvést, že nejlepší ženou byla Andrea Růžičková, mezi muži kraloval Josef Kaška a kategorii juniorů vyhrál Filip Soukup. Ale potlesk patřil úplně všem zúčastněným. Pořadatelé z Biatlonového klubu Poříčí nad Sázavou se těší na viděnou zase za rok.