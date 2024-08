Putovní pohár pro vítěze nejsilnější divize SuperBuggy sice nebude obhajovat Němec Bernd Stubbe, který si zlomil klíční kost, ale i tak se fanoušci mají na co těšit. Zárukou prvotřídní kvality jsou jména jako Radek Jordák, Zdeněk Antony, úřadující mistr Evropy Petr Nikodém, David Horák, Jakub Kubíček, Vojtěch Vaculík, Vladislav Štětina a v neposlední řadě autokrosová legenda Jaroslav Hošek.

Devětasedmdesátiletý Jaroslav Hošek absolvuje letos už 51. sezonu v bugině a svůj první závod jel právě v Poříčí nad Sázavou, kde později dokázal v roce 1977 vyhrát i první mezinárodní autokros na Homolce.

Kromě kompletní české špičky dorazí i závodníci z Německa, Rakouska, Maďarska, Nizozemska, Itálie a samozřejmě početná skupina Slováků. Z Italů nebude v divizi plechových aut Touring Autocross chybět miláček publika Natale Casalboni, pro kterého je Poříčí srdcovou záležitostí a každý rok se sem rád vrací. Letos by konečně rád prolomil smůlu, která ho v Poříčí provází.

„Všechny divize budou nabité, závodníci se k nám rádi vracejí. Počet přihlášených znovu lámal rekordy. Ale věřím, že organizačně všechno zvládneme, stejně jako v předchozích letech. Jen to dokládá, jak velký zájem o náš závod je,“ říká za pořadatele z AMK Poříčí Tomáš Jeníček.

Už od minulého týdne prochází finálními úpravami trať, na čemž má velkou zásluhu patron poříčského závodu Radek Jordák. „Věříme, že nám bude přát počasí a nebude moc pršet. Chceme znovu připravit kvalitní trať, která bude všem vyhovovat,“ dodal Jeníček.

Fanoušky čeká víkend nabitý autokrosem, ale dojde samozřejmě i na doprovodný program. V sobotu po závodech proběhne cca od 20.30 hodin koncert revivalových kapel Queen a Bon Jovi (vstup zdarma), večer pak završí tradiční ohňostroj. V neděli se v pauze mezi závody představí na Homolce freestyle motokrosař Petr Pilník Pilát se svou FMX Junior Academy.

V sobotu 3. srpna se začíná už od 8.00 hodin, nedělní program startuje v 8.30 hodin. Blok semifinále a finále začne v neděli od 13.15 hodin. A protože letos žádný přenos kvůli olympiádě v televizi nebude, tak každý, kdo chce závody vidět, musí dorazit na Homolku.

Vstup na celý víkend stojí pro dospělé 400 korun, děti do 15 let zaplatí stovku. Všechny vstupenky zahrnují i vstup do depa, kde si mohou návštěvníci prohlédnout závodní auta a nechat podepsat jezdce.