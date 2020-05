/FOTOGALERIE/ Popeláři na Českém Šternbersku nezvládají odvážet odpadky chatařů, kteří se po dobu karantény nastěhovali na chaty z měst. Ti vyhazují odpadky ve velkém množství každý den. Popeláři vyvážejí odpadky jednou týdně, což není moc často v situaci, kdy jsou všichni na chatách.

Kritická situace s odpadky v Českém Šternberku | Foto: Vojta Gallo

Absolutně nezvládají nápor všech lidí, kteří vyhazují do odpadků a kontejnerů všechno, co jim padne pod ruce. V odpadkách najdete doslova všechno - kočárky, elektro, skla, plasty, no zkrátka, na co si vzpomenete.