V dubnu loňského roku volali nálezci do Záchranné stanice pro živočichy Vlašim, že se poblíž chatové osady u Čáslavi potuluje malý jezevec. Po příjezdu na místo ošetřovatelé viděli, že je kromě své nevyspělosti ještě zraněný na hlavě. Po chvíli pátrání objevili jezevčí noru a u ní další mládě, bohužel mrtvé. Obě jezevčata měla zranění na hlavě, pravděpodobně byla pokousána. Nálezci se domnívali, že se jedná o samečka a tak ho pojmenovali Jenda. Později se ukázalo, že je Jenda samice, ale jméno už zůstalo. Od té doby doposud jezevčice přebývá v záchranné stanici, kde však nemá vhodné podmínky pro trvalý pobyt a proto by se měla co nejdříve přestěhovat do paraZOO do voliéry, která bude pro ni „šitá na míru“.