"Malá Bertička, která žije se svými rodiči v Pyšelích u Benešova, se narodila v 31. týdnu těhotenství. Je to velká bojovnice, stejně jako její stále usměvavá a velmi statečná maminka. Holčička pár dnů po porodu začala krvácet do plic a došlo k oběhovému selhání, Dlouhých padesát dní byla na umělé plicní ventilaci a lékaři rodičům nedávali velkou naději. Řekli jim, že se Bertička narodila s tzv. hydropsem plodu, což je otok měkkých tkání. Je to velmi vážné onemocnění, které přežije jen pět procent dětí. Proč k tomu došlo, nikdo neví, protože těhotenství maminky bylo naprosto v pořádku. Domů Bertička odcházela po 116 dnech na kyslíkové podpoře, kterou doma brzy nepotřebovala.

Maminka začala s Bertičkou velmi brzy cvičit, pravidelně dojíždí na hipoterapie, ergoterapie, zrakově i sluchově svou holčičku stimuluje, navštěvuje speciální neurorehabilitace, taky s ní plave a v poslední době jezdí pravidelně do Brna na regenerativní laserové terapie, které by měly Bertičce zlepšit celkové okysličení těla, zlepšit funkci mozku i zraku.

To vše je náročné jak časově, tak finančně, protože velkou část z toho, co holčičce pomáhá, zdravotní pojišťovny nehradí. Maminka je proto vděčná, že Bertičku podporuje organizace Život dětem. Ta rodině předala šek na 60.000 korun na zaplacení drahých neurorehabilitací na klinice Astra. Tyto prostředky pocházejí ze sbírky Srdce dětem, která již 11 let probíhá vždy v první polovině listopadu ve všech prodejnách společnosti Lidl. Společně s ředitelkou organizace Život dětem a zástupkyní společnosti Lidl, přijela i herečka Petra Špindlerová, která návštěvu popsala takto: „Návštěva u Bertičky byla úžasná. Měla jsem z ní trochu obavy, protože přece jen jdete k někomu domů, koho skoro neznáte. Ovšem maminka Bertičky je nesmírně příjemná a milá. Vítala nás na prahu svého domku rozzářeným úsměvem na tváři a s Bertičkou v náručí. Obě byly krásně sladěné do šatů s květinovým motivem. Moc to oběma slušelo. Hned nám nabídla kávu nebo čaj a dezerty, které pro nás připravila. Bylo to až dojemné. Má tolik práce kolem Bertičky, která potřebuje stoprocentní pozornost, že si to umí jen málokdo představit, a ještě myslí na nás. Má můj velký obdiv.“

Je skutečně obdivuhodné, s jakou samozřejmostí, pečlivostí a nesmírnou dávkou lásky maminka o svou nemocnou holčičku pečuje v podstatě nepřetržitě celý den. A její snaha má výsledky. Bertička, která má problémy se zrakem, i sluchem, s pohybem i s mluvením, dělá malé, ale pro maminku opravdu důležité pokroky. Pro někoho mohou být téměř neznatelné, ale starostlivá maminka Bertičky ví, že veškeré její úsilí má smysl, její holčička ji vnímá, reaguje na zvuky, pejskovi dá pamlsek z ručičky, dokonce se i usměje, a to je velká odměna za maminčinu láskyplnou péči.

Maria Křepelková, ředitelka Život dětem o.p.s.