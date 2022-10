Věková hranice se mi zdála prakticky neomezená, ať již se týče spodní nebo horní hranice věku. A tak kdo do auta, buggyny či jiného stroje zasedl, vyrazil na trať. Bylo zajímavé pozorovat malé děti, jak se perou s terénem, dravější mládí, jezdící někdy až na hraně únosnosti či rozverné veterány, kteří si ovšem na trati nic nedarovali.

Od začátku závodů přálo počasí a nic nebránilo soustředit se na samotné jízdy. Soutěžilo se v mnoha kategoriích jako například v Racer buggy, buggy 4x4, Kart, Felicia či Favorit cup, Šotolina cup apod. Samotná kategorie byla ženy za volantem do 1.400 ccm. Neznamená to ale, že by v jiných kategoriích se ženy či dívky nevyskytovaly, některé se přímo měřily s muži či juniory. V samotných rozjížďkách nebyla pro diváky nouze o nevšední zážitky a pro některé jezdce o zážitky adrenalinové. Naštěstí se veškeré karamboly obešly bez zraněni, jen plechy se mačkaly a plasty lítaly.

Páni kluci se vyřádili na čtyřkolce. Byl to pořádný adrenalinový zážitek

Celý den si motoristický fanoušek musel užít, nebyly k vidění vozy našlapané přemírou techniky, někdo si mohl nostalgicky zavzpomínat na své první auto a řízení opravdu manuální. V terénu to zkrátka žilo lidskými souboji. A jestli vás zajímají vítězové? Myslím, že se jimi stali všichni, byť to zní jako klišé. Přežili bez úhony, podíleli se na příjemném motoristickém dni a dokázali, že se dovedeme stále bavit. A to je dobře.

Autor: Pavel Houška