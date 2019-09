Členem této ZO se před čtyřmi roky se stal také Stanislav Babka z Radošovic, a to po zrušení ZO v Olbramovicích, jejímž byl členem.

V čele výstavního výboru opět byl Radek Brýl, předseda místní, ZO a dále tři vedoucí expozic Jaroslav Svoboda - drůbeže, Ladislav Kotek - králíků a Jaroslav Matuška - holubů. Pro zájemce bylo zajištěno občerstvení, o které se úspěšně starala Dita Brýlová a dále tombola zajištěná Marií Čálkovou a Robertem Metelcem.

Celkem se vystavovalo 41 voliér drůbeže, 65 králíků a 150 holubů. Samotnou výstavu moderoval František Richtr, jednatel ZO a výstavního výboru. Přítomné přivítal Radek Brýl, následovala minuta ticha za náhle zemřelého mladého člena ZO, který před rokem přebíral vyznamenání za aktivní práci.

František Richtr seznámil přítomné s činností této ZO a OO ČSCH. Ještě před zahájením výstavy bylo provedeno hodnocení odbornými posuzovateli ohledně jakosti chovu, získal se tak přehled o stavu plemene. Každá plemena mají svůj takzvaný vzorník, což je popis jak by měla vypadat. Podle předností doporučení a vad se pak hodnotí, maximální počet je sto bodů. U drůbeže bylo uděleno dvanáct čestných cen, u králíků a holubů po deseti čestných cenách.

Jiří Dudák byl posuzovatelem holubů a upřímně řekl: "Tuto výstavu hodnotím velice kladně, jsem tu už vícekrát a kvalita vystavovaných zvířat jde pořád nahoru, je to nádhera, Všechno je však o lidech a je vidět, že tu partu chovatelů to tu baví".

Ladislav Matoušů hodnotil také holuby a pochvalně se vyjádřil k výstavě slovy: "Jezdím po výstavách, ale tady je to moc pěkné, jsou tu příjemní lidé, zkrátka je to pohoda".

Králíky hodnotil Jaroslav Vlastník, a to celkem pochvalně: "Všechna plemena jsou tu středního rázu a kvality, je vidět, že chovatelé se dobře snaží".

Pavel Tuček hodnotil drůbež a ještě dodal: "Chovatelé tu mají hezký areál, lidé kolem jsou velice vstřícní. Přeji si, aby tento elán jim vydržel a nedostalo se až na úpadek, jako mnohdy jinde".

Spokojenost s průběhem a úrovní vyslovil také Jaroslav Svoboda, vedoucí drůbeže a zároveň zastupitel městyse Načeradec. K průběhu výstavy řekl: "Městys Načeradec podporuje tyto již tradiční výstavy, každý rok jsou větší návštěvy, zvyšuje se počet vystavovatelů, kvalita vystavovaných zvířat a počet plemen".

Zkušený chovatel Stanislav Babka třicet let byl členem ZO ČSCH ve Vlašimi, pak v Olbramovicích a po jejím zrušení je pět let v ZO ČSCH Načeradec a rád zavzpomínal na své začátky: "Vyrůstal jsem v zemědělství na vsi, vztah ke zvířatům mi zůstal. Mrzí mě, že mladí většinou zůstávají u počítačů. Dobře vím, že čistokrevná zvířata mají budoucnost, jsou základem chovu. Navštěvuji rád výstavy, dnes si každý chovatel může koupit, co potřebuje. Výstava v Načeradci sice není velká, ale je to všechno o kamarádství".

Vystavovaná zvířata byla zároveň na prodej. Oživení přinesl pan Cibulka s preparovanými zvířaty. Václav Chytrý nabídl výkup kůží a prodej krmných směsí. V sobotu návštěvníky provázela živá hudba s tancem, v neděli hudba reprodukovaná. Organizátorům přišli poděkovat zastupitelé Městysu Načeradec a Štěpán Hájek, předseda OO ČSCH Benešov, který navrhl aby v příštím roce okresní výstava se konala právě v Načeradci.

František Richtr poděkoval sponzorům, místním podnikatelům, Agrodružstvu a Městysu Načeradec za významnou pomoc a uvedl: "Organizovat akce i pro chovatele mě baví včetně výstav. Mnohé musíme udělat ještě v místnostech tohoto areálu".

Poté následovalo slavnostní předání cen v jednotlivých kategoriích. Na závěr Radek Brýl, předseda výstavního výboru a ZO ČSCH poděkoval vystavovatelům, sponzorům a přítomným včetně organizátorů za aktivní činnost.

Josef Kapek