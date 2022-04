„Počasí závodníkům nic nedarovalo, brzy ráno v sobotu tak vybíhali na nejdelší trasu za hustého sněžení. To jim ovšem náladu nezkazilo, po doběhu dokonce někteří žertovali, že měli možnost si vyzkoušet všechna čtyři roční období. Padaly kroupy, bahno místy sahalo do půli lýtek, pak vysvitlo sluníčko… Na to jsou ale borci z extrémních závodů zvyklí,” uvedl Peter Matisko z pořádající sportovní organizace Pyšelský kopeček.