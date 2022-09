Důvodem dlouhé odmlky je i ta skutečnost, že provedení Mozartovy smuteční mše je velmi náročné co do nástrojového a hlasového obsazení. „Vystupovat bude asi padesátičlený sbor a téměř třicet muzikantů“, sdělil nám dirigent Tadeáš Tulach, který již několik let provádí v Benešově klasickou hudbu se sborem Melos. „Kromě našeho sboru se tedy zúčastní další dva spřátelené sbory Rosa a L’Asenzio a několik dalších muzikantů.“ Po náročné organizační práci a hudebním nácviku proto bude totožný koncert proveden ještě den předtím, 17. září v pražských Bohnicích.

Mozartovo Requiem je i přes svou posluchačskou náročnost dobře známé a pozitivně přijímané, a to i díky divadelní hře a Formanovu filmu Amadeus. „Tento příběh, nebo spíše náznak Salieriho zlého úmyslu, sice neodpovídá zjištěním historiků, ale Mozartově hudbě posloužil výtečně. Ti, kdo by si jí jinak nevšimli, mají ve filmu použité nahrávky většinou zaryté v paměti“ říká Tadeáš Tulach. I přesto, že se skladba tradičně uvádí samostatně (trvá necelou hodinu), zvolil pořadatelé doplnění verši českého držitele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. „Není to úplně obvyklé, ale občas je Requiem prováděné nikoliv čistě koncertně „na jeden zátah.“ Koneckonců, je to především mše a bylo tedy provázeno liturgií slova. V našem případě si tedy dovolíme doplnit krásnými verši“ dodává nakonec.

Součástí večera bude recitace básní J. Seiferta s Mozartovským tématem.

