Nohejbalového turnaje se v sobotu 25. září na hřišti TJ Sokol Domašín zúčastnilo 10 družstev, jedno dokonce až z Prahy. Zahráli si i senioři nad 60 let. Skvělé počasí i nálada předčily očekávání pořadatelů, po klání se všichni občerstvili u hudby kapely Franťáci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.