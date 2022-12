„To jsem si vždycky přála – zahrát si na aukci! Takže to mám splněno, teď ještě pěšky do toho Porta, nebo aspoň do Compostely….“, zasnila se jedna z účastnic cestovatelské přednášky a dobročinného večírku ve vinotéce Búda v Benešově. Společnost Rytmus Střední Čechy zde s vínem a dokonce i zpěvem uzavřela první rok cyklu benefičních cestovatelských přednášek „Na cestách s Rytmusem“. Zpívat nemuseli zaměstnanci Rytmusu ani diváci, ujal se toho sám přednášející – Ondřej Herzán. Během své tři tisíce šest set kilometrů dlouhé pouti z Brna přes Santiago de Compostela až do portugalského Porta složil několik písniček. Na přednášku tak dorazil i s kytarou a mezi vyprávěním zahrál. Některé cestovatelské přednášky jsou plné adrenalinových zážitků, exotiky nebo fotek jako z National Geographic. Vyprávění o pouti přes Evropu si diváky získalo vtipem, upřímností a lidskostí. Ani o silné a napínavé příběhy nebyla nouze – například přespávání za bouřky vedle kostnice vyžaduje dost odvahy.

Diváci se dozvěděli, kolik váží poutníkův batoh a jak dlouhá osamělá pouť zamává s váhou cestovatele i s jeho životními postoji. Jak se může ztratit vystudovaný geograf a jestli nosí mapu. Kde všude se dá v západní Evropě přespat, kdy cesta nejvíc bolí a jestli se dá i běžet. „Taky jsem šla do Compostely, ale mnohem kratší verzi než Ondřej. Až do Francie jsem letěla letadlem a i tak to byl skvělý zážitek. Tak jsem tu, protože ta cesta je pro mě srdcovka. Přednáška je skvělá, jako bych byla znovu na cestě…“, svěřila se posluchačka z Benešova.

Kromě přednášky ochutnali účastníci i výborné víno z Búdy a mohli si nakoupit cestovatelské zajímavosti a knihy – třeba výpravné cestopisy Radka Jaroše s věnováním, tácek z Indonésie, šperk z vinutých perel nebo poukaz na jízdu na velbloudu na velbloudí farmě u Chýnova. O přestávce dokonce probíhala i rychlá aukce. Podle očekávání se nejvíce hráčů zajímalo o ukulele Jakuba Čecha, který s ním přešel celou Ameriku a šťastný vítěz si ho v lednu bude moci nechat podepsat. Cestovatel, filmový zvukař a nositel sedmi Českých lvů Jakub Čech totiž přijede 11. ledna představit svoji nejnovější cestu – tajemný a extrémně náročný severoamerický Hayduke trail. „S Jakubem jsme zahajovali před rokem celý cyklus „S Rytmusem na cestách“ a teď s ním zahájíme druhý ročník. Máme radost, že nás opět přijede podpořit a srdečně tímto zvu cestovatelské nadšence!“, říká ředitelka Rytmusu Střední Čechy Pavla Fleischhansová. Lístky je možné koupit v předprodeji už teď, takže milovníci cestování je můžou dostat pod stromeček.

Výnos z prodeje vstupenek, stejně jako výnos z právě proběhlé akce v Búdě, jde do veřejné sbírky Rytmusu Střední Čechy na asistence pro lidi s postižením. „Abychom mohli co nejvíce pomáhat dětem a dospělým s postižením žít běžný život, potřebujeme podporu i od dárců. Nechceme klienty nechat na čekací listině, naše pomoc je pro ně a jejich rodiny totiž zásadní,“ uvádí ředitelka Pavla Fleischhansová a dodává: „na přednášce s Ondřejem Herzánem jsme do sbírky získali více než 14 tisíc korun! Moc děkujeme všem zúčastněným, Ondřejovi i Petru Chotívkovi, který celou akci moderoval. A přejeme krásný adventní čas všem!“

Autor: Zuzana Klímová Vaňková