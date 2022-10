Páni kluci zasedli do letadel. A obeznámili se s prací pilota i chodem letiště

/FOTOGALERIE/ Jak to vypadá na letišti a jak to tam chodí? Jak vypadá letadlo uvnitř? Tohle všechno vyrazili zjistit kluci z mateřinky MiniSvět. Společně v rámci kroužku Páni kluci se vydali na návštěvu do Nesvačil. Od první chvíle byli kluci naprosto nadšení a s úžasem chodili od jednoho letadla k druhému.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z výletu dětí z MŠ MiniSvět na letiště v Nesvačilech. | Foto: archiv MŠ Minisvět