/FOTOGALERIE/ Mateřská škola MiniSVět zabrousila v rámci dětského kroužku „Páni kluci“ do oblasti Polytechnického vzdělávaní. Cílem je nejen rozvoj manuálních dovedností (práce v dílně s ručním nářadím), ale i rozvoj technického myšlení. Šikulové z mateřinky si tak sami vyrobili ježečky, které si odnesou domů jako krásnou dekoraci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.