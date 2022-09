Na co se vlastně v novém kině můžeme těšit?

Především je to možnost promítat filmy v den premiéry. Věříme, že Votičáci již nebudou jezdit za novými filmy do Benešova, Tábora či Prahy, ale zůstanou ve Voticích. Kvalita zvuku i obrazu je skutečně vynikající, první veřejná projekce, kdy jsme promítali film Jan Žižka, to plně prokázala.

Změní se výše vstupného?

Ano, s digitalizací jde ruku v ruce i navýšení cen vstupného. Držíme se doporučené ceny 140 nebo 120 Kč. Pokud mám porovnat současnou a minulou kvalitu projekce, jde o navýšení zanedbatelné.

Plánujete navýšit počet projekcí?

Ano, pokud budou v nabídce dobré filmy a bude ze strany veřejnosti zájem, jsme připraveni promítat i několikrát týdně. Samozřejmě budeme promítat i dětské filmy, nabídka bude platiti i pro družinu a školku, které kino navštěvují.

Co si máme pod digitalizací kina vlastně představit?

Kino je digitalizováno dle standardu, kdy podmínkou je dodržet minimální výkon projektoru, který je přímo úměrný velikosti projekčního plátna. Zvuk v režimu Dolby – v kině je nově o deset reproduktorů navíc rozmístěných v kinosále, čtyři reprosoustavy jsou umístěné za novým promítacím plátnem. Obnovena je projekční místnost, kde se nachází nový projektor, zesilovače, počítač na stahování filmů…

Kdo bude projekci zajišťovat?

Za kino již několik let zodpovídá Jarka Wegschmiedová a tak to zůstane i nadále. Je pravda, že nový systém je složitější, školíme se všechny, společně ještě s Petrou Líznerovou, aby byla zastupitelnost. Věřím, že vše zvládneme, dodavatel zařízení je velmi nápomocný a vstřícný, poradí nám.

Kino je digitalizováno, jsou změny i v prodeji vstupenek?

Ano, změny jsou velké. Už jsme opravdu nechtěly trhat vstupenky z bločku, i když máme rády retro styl. Největší novinou je možnost zakoupit si vstupenku online na stránkách MKC Votice.

Jak to funguje?

V záložce „Vstupenky“ si můžete vybrat film, na který chcete jít, Kliknete na tlačítko „Koupit vstupenku“, kde se vám zobrazí sál kina a vy si vyberete sedadla, která chcete. Poté vstupenky zakoupíte jako na klasickém e-shopu a rovnou zaplatíte přes platební bránu. Můžete si tedy při včasném nákupu vybrat místa, která chcete a máte jistotu, že kino nebude vyprodané.

Co o nás zjistí příští generace? Ukryté listiny odhalí část místní historie

Ne každý ale takto vstupenky nakupovat chce…

Pak si zájemci budou moci vstupenky zakoupit v Informačním centru, kde jim je rádi vytiskneme. Prodej vstupenek bude i nadále samozřejmě probíhat také v kině.

Součástí digitalizace je i nová kavárna.

Ano, kino jsem chtěla vyřešit jako celek. Nově je tedy kino také označeno neonem a úpravu si zasloužila i kavárna, která k posezení u kávy moc nelákala. Ani zázemí za barem nebylo vyhovující, skříňky se rozpadaly. Kavárna prošla velkou vizuální proměnou a mám z ní velikou radost. Jsem velmi vděčná votickým skautům, kteří do kavárny zapůjčili plakáty, které nalezli při úklidu skautské klubovny. A jedná se o skutečné poklady, které kavárnu zdobí a vytváří v ní nezaměnitelnou atmosféru. Každý z nás se prostřednictvím této sbírky vrátí do dob mládí nebo dětství. Prohlédnout si může originály slavných a oblíbených filmů jak českých, Tak zahraničních, namátkou třeba S tebou mě baví svět, Vlasy, Přelet na kukaččím hnízdem, Zvíře (Belmondo), Angelika…. Vystavených plakátů je celkem padesát dva.

Kavárna je vybavena i novým nábytkem, vše je dílem šikovných votických řemeslníků.

Jakou bude mít kavárna otevírací dobu?

Otevírací doba bude otevřena pondělí až pátek 12:00 – 16:00 a samozřejmě také hodinu před každou projekcí, divadlem či koncertem.

Co si od nového kina slibujete?

Větší návštěvnost, větší zážitek z projekcí. Věřím tomu, že lidé ocení komfortní nakupování vstupenek a také že budou rádi navštěvovat kavárnu. Slibuji si větší příjmy z kina, které plánuji vracet do kulturních akcí. Věřím, že se kino i kavárna, které jsou nyní opravdu důstojným a příjemným prostředím ke trávení volného času, stanou místem setkávání u skvělých filmů, dobré kávy či vína a zákusku. Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým kolegyním v MKC, které přechod na nové systémy dobře zvládají. Musíme se naučit spoustu nových, technických věcí, které ale v konečném výsledku přinesou úsporu času a především větší komfort pro návštěvníky kina.

Rozhovor vedl Jan Vachtl