Přihlášky naleznete na stránkách www.sportfitt.cz. V ceně 2950 korun je zajištěn program od 8 do 16.30 hodin, tričko, odměny, oběd, 2x denně svačina a samozřejmě dvakrát denně fotbalové tréninky. Tábor je určen dětem od šesti do čtrnácti let.