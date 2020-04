Většina školek byla stejně jako základních škol uzavřena. Rodiče jsou tak samotnými učiteli svých dětí a často neví, z čeho čerpat zajímavé podněty. Ano, internet je toho plný, ale jak se v tom vyznat a jak s materiálem pracovat? Je to adekvátní úkol pro mého chlapce, pochopí to moje holčička ve čtyřech letech?

Vítaná alternativa přímé výuky - učení online může být vhodnou motivaci pro domácí vzdělávací aktivity. | Foto: Petr Kucek

S tím mateřská škola MiniSvět Mrač přichází rodičům na pomoc prostřednictvím virtuální online výuky. Co to znamená? Děti uvidí své učitelky, které jim chystají zajímavé úkoly přesně na míru a pasující do domácího prostředí.