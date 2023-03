/FOTO/ Prodejní výstava s názvem Vrchovina v kolorizaci začne v sobotu 25. března ve 13 hodin v olbramovickém špýcharu. K vidění i zakoupení budou originální obrazy, ale také produkty s náměty děl jako například pohledy, puzzle, samolepky a další. Nabídka obsahuje i ručně vyráběné svíčky, korálkové náramky a náhrdelníky.

Z výstavy obrazů 'Vrchovina v kolorizaci' ve špýcharu v Olbramovicích. | Foto: Andrea Nevřalová

Výstavu, kterou zorganizovali umělec David Kokoška s pseudonymem Kokoschannel a město Olbramovice, lze navštívit do konce května, a sice každou sobotu od 13 do 16 hodin a každou středu od 15 do 18 hodin.

Andrea Nevřalová