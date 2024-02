/FOTO/ Originální obrazy, ukázky pyrografie i fotografie z Čech i ze světa. Toto všechno bude od soboty 2. března od 13 hodin k vidění v kulturní památce Špejchar v Olbramovicích. Jarní výstava s názvem Essence of Art tam představí Davida Kokošku, který používá umělecké jméno Kapsella Artist.

Olbramovický umělec David Kokoška alias Kapsella Artist. | Foto: Andrea Nevřalová

„V překladu to znamená jeho rodné příjmení,“ upřesnila zástupkyně místního výtvarníka Andrea Nevřalová, který dříve tvořil také pod pseudonymem Kokoschannel a do Olbramovic se přistěhoval z Prahy. „Pyrografie je vypalování obrázků do dřeva,“ dodala.

Básník se srdcem na dlani. Životní cestě za poezií se věnoval pořad v kavárně

Výstava potrvá do soboty 27. dubna a lze ji navštívit každou sobotu od 13 do 16 hodin a také středu od 15 do 18 hodin.