Tak jako každoročně i tento rok probíhá v mračské mateřince Minisvět plavecký výcvik. Pod dohledem skvělých trenérek z plavecké haly v Benešove se děti učí základní plavecké dovednosti ve velkém i malém bazénu formou her a užijí si při tom spoustu legrace.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.