Druhé festivalové představení bylo v podání DS Zornice z Maršovic. Jejich hra „Ztracená v čase“ sklidila velký divácký úspěch. Bylo opět vyprodáno. DS Banda se poté představila ještě jednou a to 21. října s představením „Blázinec“, autorskou hrou Pavla Němce. I v tento večer jsme museli z důvodů naplněné kapacity divadla připravit přístavky, abychom mohli uvítat více diváků. Festival slavnostně zakončil DS Ludvíka Němce, který ovšem zahrál v sále u Hlaváčků. Představení „Holka odjinud“ se tak stalo krásnou tečkou za letošním nad očekávání úspěšným ročníkem. Poděkování patří nejen všem vystupujícím souborům, ale zejména divákům. Dále je nutné zmínit i Město Bystřice a sponzory, bez jejichž finanční podpory by se festival nemohl uskutečnit.

Radomila Macháčková o "Uklízečce"

"Sedím v hledišti a sleduji, jak uklízečka Růženka vytírá na svém pracovišti. Pravda, patologie není moc veselé místo, ale i tam se musí uklízet. Herečka Růžena Dvořáková byla neskutečná. Pohledy, gesta, úsměvy a slušivá šatovka – vše do sebe zapadlo jako ten její mop do kbelíku. Najednou si uvědomuji, jak jsem do hry vtažena a stávám se nebožtíkem, kterému uklízečka velice milým a veselým hláskem říká, že nám tu uklízí ráda. V poledne vyndá jídlo, přichází pan doktor, který nasaje vůni Růženčina oběda a mizí do kantýny. Role pana doktora Petru Stibůrkovi sedla tak, jako kdyby doktorem ve skutečnosti opravdu byl. Do zad se mu zabodává Růženčin zamilovaný pohled. Jak ráda by se s ním o ten svůj oběd podělila. Na patologii přichází mladá paní doktorka, té se pan doktor také moc líbí. Sličnou doktorku si zahrála Dagmar Maierová, která si s rolí pohrála také velice dobře. Uklízečka je doktorkou ubezpečena, že vztah se buduje na úplně jiných základech, než je jídlo. A hele, základy se nám začínají nějak kývat. Paní doktorka přichází za Růženkou s prosbou. Máme tu na patologii milostný trojúhelník. Růženka uvaří jídlo, to naservíruje paní doktorka s tím, že vařila ona a pan doktor si pochutnává. Ale copak se nám to tu děje? Naši milenci se vrací z dovolené, na které chybělo doktorovi nejenom Růženčino jídlo, ale i Růženka sama. Zápletka ešusového a milostného trojúhelníku vysvětlena. Doktor (Petr Stibůrek) si konečně uvědomil, že uklízečka Růženka (Růžena Dvořáková) je žena jeho srdce a paní doktorka (Dagmar Maierová) se musí smířit s prohrou. Jsem šťastná, nadšená a mrtvá. Umřela jsem smíchy."