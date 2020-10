OBRAZEM: Zavzpomínejte si na hezké momenty v tanečním rytmu

Čtenář reportér





Dancing cracers roztancovávaly před vyhlášením nouzového stavu desítky a stovky dětí na Benešovsku. Venku, v tančírnách, na stadionech. v hale Základní školy Sázava i tělocvičně votické 'základky'. Hned, jak to bude možné, rádi roztancují i další děti, které to třeba dosud nestihly, i ty, které si to rádi zopakují.