OBRAZEM: Splněný sen každého kluka má čtyři kola a silný motor

Který malý ba i velký kluk by neměl rád auta? Ve středu 8. června se splnil sen všem malým pánům klukům z mračské mateřinky MiniSvět. V rámci tohoto kroužku se společně podívali do soukromého auto muzea vozů Škoda do světa Škodovek. Mezi exponáty kluci obdivovali originální závodní a okruhové škodovky se zajímavou historií, nebo například vládní speciály.

Návštěva dětí z MŠ MiniSvět automuzea Svět Škodovek. | Foto: archiv MŠ MiniSvět